Marco Rossi verstärkt Österreich bei der WM

Bereits auf dem Weg nach Europa

Der 21-jährige Center ist bereits auf dem Weg nach Europa und in Kapfenberg von Beginn weg dabei. Er bestreitet auch die abschließenden Testspiele gegen die Slowakei am Donnerstag in Kapfenberg und am Sonntag in Trencin. „Das ist wichtig, da er auch den Jetlag zu überstehen hat und sich an das europäische Eisfeld, das ja größer ist als jenes in der NHL, wieder gewöhnen muss“, sagte Bader. Rossi hat bisher fünf Länderspiele (im Sommer 2021) absolviert.