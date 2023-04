Warum Salzburg die politische Mitte verlassen hat

Kellnerin Sissi schmunzelt über die Frage, warum die Kommunisten bei der Wahl so gut angekommen sind. „Weil sie gar nicht so blöd ist sind“, so die Bardame des Café „My Way“ in Salzburg-Itzling. Sie selbst sei zwar überzeugte Freiheitliche, aber: „Ich merke, dass meine Stammgäste seltener kommen. Denen bleibt kaum Geld zum Leben und keiner tut etwas. Auch die Wohnungsnot ist ein Wahnsinn.“