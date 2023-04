Tollkühne Flieger gehen bei Airshow in die Luft

Airshow mit weltbekannten Fliegern und seltenen Maschinen

Eigentlicher Höhpunkt der West Hungarian Airshow ist jedoch zweifellos das spektakuläre Flugprogramm. Ab 10.15 Uhr zeigen tollkühne Männer in ihren fliegenden Kisten wie sie Gesetze der Physik scheinbar mühelos überwinden. Mit von der Partie ist der Burgenländer Dietmar Grosz. Mit seiner Ryan PT-22, deren Motor einen einzigartigen Klang hat, ist Grosz gern gesehener Gast auf Flugtagen in ganz Europa. Denn Grosz besitzt die einzige PT-22 in Österreich. Von diesem Typ fliegen auch weltweit nur noch ganz wenige Exemplare.