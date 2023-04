Sensible Unterlagen zu britischem U-Boot gefunden

Das Lokal „The Furness Railway“, in dem die Unterlagen gefunden wurden, liegt in der Nähe einer Werft des Herstellers BAE Systems in der westenglischen Stadt Barrow-in-Furness, wo das U-Boot HMS Anson kürzlich gesichtet wurde. Das U-Boot war Mitte Februar zu seiner ersten Fahrt aufgebrochen, ist atomgetrieben und kostet rund 1,3 Milliarden Pfund (knapp 1,5 Milliarden Euro).