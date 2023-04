Müllsackl-Automaten sorgen in Absam für Empörung

„Viele Alternativen, aber kein Gehör für uns Bürger“

Die Automaten, die beim Gemeindezentrum, in Eichat und in Tal aufgestellt werden sollen, sorgen in Absam aber nicht nur für Vorfreude. Othmar Mair spricht sogar von einem Schildbürgerstreich. Ihm stößt sauer auf, dass ein Müllsackl-Automat direkt vor seinem Haus aufgestellt wird. „Ich finde die Idee an sich gar nicht schlecht. Aber es hätte so viele Alternativen bei der Positionierung gegeben. Doch die Gemeinde geht jeglichen Diskussionen aus dem Weg“, ist Mair verärgert.