Freundin (29) und Schwiegermutter attackiert

Drückte Baby fest an sich

Als die Beamten in die Wohnung kamen, saß der Tatverdächtige mit seinem erst zehn Tage altem Sohn in den Armen auf der Couch. Als die Beamten den 28-Jährigen festnehmen wollten, wurde er jedoch aggressiv und drückte das Baby immer fester an sich. Die Polizisten schafften es dennoch, dem 28-Jährigen das Baby wegzunehmen.