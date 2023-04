Dokument mit Hakenkreuz sorgt in Schule für Wirbel

Gut ersichtlich und mitten auf einem Gang der Landesberufsschule in St. Pölten hing jahrelang eine Urkunde samt Hakenkreuz-Stempel. Aufmerksame Schüler meldeten nun den Fall, der auch bei der sozialistischen Jugend für Empörung sorgt. „Die Tatsache, dass in einer Schule des Landes eine Nazi-Urkunde an so prominenter Stelle ausgestellt wird, ist ein Armutszeugnis und ein Fall für das Verbotsgesetz“, kritisiert Amelie Muthsam, Landesvorsitzende der SJ.