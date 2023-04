Kreml-Sprecher-Sohn mit Tesla in Moskau geblitzt

Am Samstag hatte der Chef der russischen Söldnertruppe Gruppe Wagner, Jewgeni Prigoschin, mitgeteilt, dass der Sohn von Kreml-Sprecher Dmitri Peskow Seite an Seite mit seinen Soldaten in der Ukraine gekämpft habe. Eine russische Zeitung veröffentlicht gar eine Aufnahme des 33-Jährigen in Uniform. Doch Radarfotos nähren nun Zweifel an dieser Darstellung - für den Kreml ein PR-Desaster …