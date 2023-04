Mit der „Krone“ den Oscar-Gewinner im Kino sehen

Auf der Suche nach sich selbst

Der Film handelt von einer zerbrochenen Familie und dem Versuch, sich selbst wieder zu akzeptieren. Englischprofessor Charly hat vor Jahren seine Familie verlassen, um mit einem Mann zusammen sein zu können. Als sein Partner stirbt, entwickelt Charly eine schwere Essstörung und wiegt am Ende mehr als 270 Kilo. Um sein Leben wieder in geregelte Bahnen lenken zu können, startet er eine tiefgreifende und berührende Reise in sich selbst, und versucht auch wieder eine Verbindung mit seiner mittlerweile 17-jährigen Tochter zu finden.