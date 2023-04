Energie Steiermark senkt Strompreis ab 1. Juli

1,5 Mrd. Euro Investitionen

Bis 2030 wird die Energie Steiermark außerdem mehr als 1,5 Mrd. Euro in den Um- und Ausbau der steirischen Netz-Infrastruktur investieren, mehr als 600 Mio. Euro fließen in die Errichtung neuer Wasserkraftwerke, Windparks und PV-Anlagen, 400 Mio. Euro in die Dekarbonisierung der Wärmeversorgung und die Erzeugung von „grünem“ Wasserstoff. „Wir mobilisieren alle Kräfte, um den Ausstieg aus fossilen Energieträgern noch rascher voranzutreiben und die Abhängigkeit von Energieimporten so rasch wie möglich zu reduzieren“, so Purrer und Graf.