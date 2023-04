Salzburg hat den Titel in der Tasche

Das Spiel zeigte einmal mehr, wie wichtig das erste Tor sein kann. Für Salzburg war es ein riesiger Vorteil, sie hatten in der Folge viele Räume und noch die eine oder andere Chance. Sturm hat mich nicht enttäuscht, vom Kämpferischen her alles in die Waagschale geworfen. Doch eine wirkliche Top-Chance war in 90 Minuten nicht dabei - in so einem wichtigen Spiel ist das dann eben zu wenig.