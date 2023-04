Kühbauer: „Bei Rapid sind andere Mächte im Spiel“

„Enttäuschend, wennst solche Tore kriegst.“ Rapids Sportchef Katzer biss sich nach dem 1:3 in Linz auf die Zunge. Sein Grübeln sagte dann mehr als tausend Worte. „Wenn man so spielt wie in der ersten Halbzeit, gewinnt man gegen kein Team“, wusste auch Kapitän Grüll, dass Platz drei - das direkte Ticket in eine europäische Gruppenphase - weg ist.