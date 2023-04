LASK gegen Rapid - ab 14.30 Uhr LIVE

„Die Qualität der beiden Mannschaften ist ziemlich ähnlich. Wer mehr Energie, Leidenschaft, Ideen einbringt und effizienter ist, der wird wahrscheinlich das Spiel gewinnen“, mutmaßte Kühbauer. Mit nur einem Sieg (am 14. August 2022 in Pasching) in den jüngsten elf Duellen (1-2-8 aus LASK-Sicht) ist die jüngere Bilanz für die Linzer freilich recht trüb. „Die Bilanz ist nicht so gut, das wollen wir am Sonntag versuchen zu ändern“, stellte Mittelfeldmann Peter Michorl fest. „Es gibt viele Zuschauer, heiße Stimmung auf den Rängen. Wir werden versuchen, das Spiel auf unsere Seite zu ziehen“, sagte er. Die Atmosphäre in der neuen Arena dürfte einmal mehr eine gute sein: Am Freitag waren bereits rund 15.000 Tickets abgesetzt.