Ferdy Druijf: „Ich muss meine Chance ergreifen“

Was man in Hütteldorf am 25-Jährigen schätzt. Schon letzte Saison - noch als Leih-Stürmer - biss er sich trotz Schmerzen durch, verpasste daher verletzt Rapids Liga-Start. Dennoch wurde Druijf um rund 1,5 Millionen Euro verpflichtet. Damit gehört er zu den Top-10 von Rapids Rekordeinkäufen. Die führen die Flops Mocinic und Traustason an. In der Preisklasse schlug in Hütteldorf eigentlich nur Nikica Jelavic ein. Jetzt will auch Druijf das Vertrauen (endlich) zurückzahlen.