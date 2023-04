Plötzlich krank: Schule schickt 300 Kinder heim

Wie die steirische Bildungsdirektion am Freitag gegenüber der Apa bestätigte, wurde der Unterricht in der LBS Murau am Donnerstag auf Distance Learning umgestellt. 60 Schülerinnen und Schüler sind an Durchfall und Erbrechen erkrankt, die Schulleitung hat deshalb alle 300 Schüler der Schule nach Hause geschickt. „Das Schulgebäude ist für noch unbestimmte Zeit nicht benützbar. Es wird mit Hochdruck daran gearbeitet, so rasch wie möglich einen herkömmlichen Unterricht zu gewährleisten", heißt es auf der Homepage der Schule.