Fall Karmasin: Auftakt für Prozess-Highlights

Hierzulande waren schon einige Ex-Minister angeklagt. Sie allerdings ist die erste Frau, die von der Regierungsbank auf die Anklagebank wechselt. In vier Tagen - am Dienstag - ist es im Wiener Landesgericht so weit. Ex-ÖVP-Ministerin Sophie Karmasin hofft nicht nur auf einen Freispruch. Bei Karmasin geht es auch darum, die Reputation der Familie wiederherzustellen. Ihre Eltern Helene (86) und Fritz Karmasin († 2013) haben ein Familien-Business begründet, das fünf Jahrzehnte lang das Geschäft mit der Kommunikation prägte.