Unsere Krone Sonne lebt von beherzter Teamarbeit

Was aber nützt der beste Service, wenn die Kernkomponenten nicht verfügbar sind? Auch für diese Herausforderung sind wir bestens gerüstet. Aufgrund der Größe des Netzwerkes kaufen wir direkt bei namhaften Herstellern und haben daher Möglichkeiten, die für einzelne Installationsbetriebene unerreichbar bleiben. Dazu gehört auch, dass wir eine hohe Verfügbarkeit von PV-Modulen, Wechselrichtern, sowie Speichern sicherstellen. Diese sind in großer Zahl in den Lagern verfügbar und warten nur darauf in den Häusern der Kundinnen und Kunden in Betrieb genommen zu werden.