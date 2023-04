Goldfasan am Linzer Pöstlingberg gefunden

Am Sonntag, 16. April, gaben Passanten einen ungewöhlichen Fund im Tierheim der oberösterreichischen Landeshauptstadt ab. Ein Goldfasan lief am Pöstlingberg umher. Es handelt sich dabei um einen beringten Hahn. Weil die Nummer 21 auf seinem Ring abgedruckt ist, wird er vermutlich 2 Jahre alt sein. Der Vogel wirkt gepflegt und ist in einem guten Zustand.