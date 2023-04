Gall zurückgefallen: „Gelitten wie Schlosshund“

Die Enttäuschung war Felix Gall im Ziel der Königsetappe bei der Tour of the Alps ins Gesicht geschrieben. Einen Tag nach einem Zielsturz konnte der Gesamtzweite am Schlussanstieg nicht mit den Besten mithalten, fiel mit Platz 16 in der Gesamtwertung auf Rang zehn zurück: „Ich habe gelitten wie ein Hund, mir hat jeder Kanaldeckel wehgetan.“