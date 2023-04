Landesbibliothek stellt sich ihrer Vergangenheit

„Der Hakenkreuz-Stempel liegt noch im Keller“, sagt Katharina Kocher-Lichem, Leiterin der Steiermärkischen Landesbibliothek, am Rande der Präsentation der neuen Studie. Es sind Spuren des Nationalsozialismus, die bis heute im Haus in der Kalchberggasse lagern. Als letzte der österreichischen Landesbibliotheken hat man nun auch dort eine Untersuchung der Tätigkeiten des Hauses zur NS-Zeit vorgestellt - verfasst von Katharina Bergmann-Pfleger, Mitarbeiterin am Ludwig Boltzmann Institut.