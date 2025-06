Die Seelen mit radikaler Weitsicht aufrichten

Sieg der Hoffnung

Das nennt man dann wohl Reife. Und genau mit dieser Reife geht Zehetmair, der an diesem Jubiläumsabend auch das Styriarte Festspiel-Orchester leitet, die folgenden Programmpunkte an. Gemeinsam mit Bratschistin Ruth Killius entlockt er Mozarts „Sinfonia concertante in Es“, in der dieser den Tod seiner Mutter verarbeitet, majestätische Trauertöne. Nach der Pause taucht man mit der Uraufführung von Flora Geißelbrechts „Träume & Räume“ in eine verstörende und doch auch versöhnliche zeitgenössische (Alp-)Traumwelt ein. Festlich und erhebend gerät zum Finale Mozarts „Jupitersinfonie“, in der Zehetmair und das Festspiel-Orchester den Sieg der Hoffnung über die Verzweiflung feierlich auskosten.