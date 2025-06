Eventtag der Inklusion schweißt ganz Graz zusammen

Und was steht am Programm? Mit Zentrum am Hauptplatz – hier wird ein 400 Quadratmeter großes Zelt aufgebaut – stellen sich von 11 bis 17 Uhr Selbstvertretungs- und Trägervereine vor. Auch andere Organisationen, die sich für Inklusion starkmachen, werden mit Ständen vertreten sein, darunter etwa SK Sturm Graz. Der Sportklub bietet eine Autogrammstunde, außerdem werden Billie Steirisch und Brofaction auftreten. Den Abschluss macht ein Flashmob von der Tanzschule Conny und Dado