Der Tag des Mostes lockt mit zahlreichen Events

Der Tag des Mostes wird heuer am 23. April gefeiert und gilt im Mostviertel, im Westen Niederösterreichs, als wichtigster Festtag. Bei zahlreichen Veranstaltungen kann am kommenden Wochenende das Naturschauspiel der Birnbaumblüte hautnah erlebt werden. Empfehlenswert ist eine Fahrt mit dem neuen Hop On Hop Off Retrobus zu den besten Mostheurigen, Gastronomiebetrieben und Ausflugszielen.