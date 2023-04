Diebstahl? Pflegedienst-Leiterin wurde suspendiert

Keine Stellungnahme an Anwalt

Der Jurist wandte sich daraufhin an die Leitung des Pflegezentrums: Seine Mandantin wolle aktiv an der Aufklärung mitwirken - dafür benötige er aber eine schriftliche Auflistung der Vorwürfe. In den darauffolgenden Antwortschreiben sah Rechtsvertreter Marc Simbürger seine Fragen jedoch kaum beantwortet - man müsse zuerst mit den Mitarbeitern reden, hieß es in dem Schreiben. „Es ist für mich unverständlich, dass sich der Dienstgeber weigert, mir eine schriftliche Stellungnahme im Detail zukommen zu lassen. Wir haben wiederholt angeboten, die Anschuldigungen aufzuklären“, sagt Simbürger zur „Krone“.