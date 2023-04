Rennen in Landshaag: Mit 225 km/h im Ortsgebiet

Unfälle gehören dazu

Die meisten enden auch glimpflich, doch selbst so mancher heftigere sorgt noch Jahre später für Lächeln. So erinnert sich Altenstrasser an einen übermotivierten Rookie, den er noch gewarnt hatte: „Du kannst hier nicht auf Anhieb gewinnen – pass bitte auf.“ Eine Warnung, die er in den Wind schlug, darauf seine Maschine zerlegte, im Spital landete und im Jahr darauf trotzdem wieder kam. Dann aber nicht einmal über die Startlinie. Grund: Der Möchtegern-Hero hatte aufs Tanken vergessen