Salzburger Frauen kommen schwer in Führungsrollen

Situation in Privatunternehmen nicht besser

Schlimmer ist die Situation in den 20 größten privatwirtschaftlich geführten Unternehmen im Land. Sowohl in der Geschäftsleitung (6,3 Prozent) als auch in den Vorständen (7,7 Prozent) sind Frauen massiv unterrepräsentiert. In den Aufsichtsräten sind es immerhin 24,5 Prozent. AK-Boss Eder meint: „Das Ergebnis ist sowohl im öffentlichen Bereich als auch in der Privatwirtschaft ernüchternd. Es ist an der künftigen Landesregierung als Vorbild voranzugehen und bei Entsendungen in Aufsichtsräte eine 50-Prozent-Quote anzustreben. Dazu hat sich das Land Salzburg eigentlich ohnehin mittels Gleichbehandlungsgesetz selbst verpflichtet. Auf Worte müssen Taten folgen.“