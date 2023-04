NHL-Draft: Österreicher ein Erstrunden-Kandidat!

Österreichs Eishockey-Verteidiger David Reinbacher hat gute Chancen, beim NHL-Draft am 28. und 29. Juni in Nashville in der ersten Runde gewählt zu werden. Der 18-jährige Vorarlberger wird im finalen Ranking des Central Scouting Service (CSS), das am Dienstag veröffentlicht wurde, als Nummer fünf in Europa eingestuft. Das CSS erstellt unverbindliche Ranglisten und Einschätzungen, die den Clubs für den NHL-Draft als Orientierung dienen.