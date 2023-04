Hund, Katz und Co auf Platzsuche bei Tierfreunden

Charly

Der ca. drei Jahre alte Bursche Charly ist sehr aufgeweckt und kann mittlerweile schon problemlos an der Leine gehen. Generell ist der Rüde sehr gerne draußen, im Tierheim schläft er auch nachts am liebsten im Außenbereich. Grundsätzlich ist er auch mit anderen Hunden verträglich - es entscheidet aber natürlich die Sympathie. Charly verhält sich gegenüber Katzen eher zurückhaltend, weshalb er auch zu einem bereits vorhandenen Stubentiger vermittelt werden kann. Leider verfügt der Rüde über territoriale Ambitionen, er übernimmt z.B. gerne das Besuchermanagement. Hier ist es erforderlich, mit ihm von Beginn an daran zu arbeiten. Fremdpersonen gegenüber ist er neutral bis aufgeschlossen/freundlich.

Tel.: 0 732/24 78 87