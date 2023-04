Hundebiss im Oktober: Tierbesitzerin ausgeforscht

Die Polizei hat am 12. April eine Frau in Gaißau erwischt, deren Hund im Oktober einen Angestellten eines Gasthauses in den Bauch gebissen hat. Die 59-Jährige hatte sich nach der Hundeattacke einfach aus dem Staub gemacht. Gegenüber der Exekutive zeigte sie sich zum Teil geständig.