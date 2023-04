Neuer Vettel-Job: Insider heizt Gerüchteküche an

„Er wird nicht alle enttäuschen“

Eine Vettel-Rückkehr als Pilot kann sich Kravitz jedenfalls nicht vorstellen. „Ich glaube, dass er entschieden hat, nicht mehr zu fahren. Und so, wie ich ihn kenne, wird er nicht alle enttäuschen und sagen, ‘Ahh, wisst ihr was? Ich war doch nicht ehrlich, hier bin ich wieder und komme als Fahrer zurück‘“, so der Insider.