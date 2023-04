WAC muss schon den nächsten Umbruch planen

Nach dem 3:1-Sieg in Lustenau war WAC-Trainer Manfred Schmid natürlich happy. Umso mehr, weil es jetzt auch zum Auswärtsmatch nach Altach nicht mühsam per Bus geht. „Liebe Grüße an Präsident Riegler! Er darf nun auch den Flug nach Altach finanzieren“, sagt der Coach beim „Sky“-Interview. Das war im Falle eines Sieges in Lustenau so ausgemacht. Aber auch die Zukunft ist für den 52-Jährigen schon ein Thema - im Hintergrund feilt er schon eifrig am Team für die nächste Saison, lässt seine nationalen und internationalen Kontakte spielen.