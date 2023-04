Einrichtung „Rainbows-Tirol“ erhält neuen Standort

Auf den neuen 250 Quadratmetern in der Bienerstraße 27a gibt es künftig eigene Gruppen- und Begleitungsräume. Bisher musste man auf externe Räumlichkeiten zurückgreifen. Rund 400.000 Euro kostet der Umbau bzw. die Erweiterung am neuen Standort. „Auch aktuelle Krisen wie der Krieg in der Ukraine und die Teuerung stellen Herausforderungen für die psychische Gesundheit junger Menschen dar. Professionelle und breit aufgestellte Hilfs- und Unterstützungsmaßnahmen für Kinder und Jugendliche im Krisenfall sowie präventiv sind daher absolut notwendig“, betont Landesrätin Eva Pawlata (SPÖ)