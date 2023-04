Loek Versluis: „Möchte gerne eine Kirche kaufen“

Wer erinnert sich nicht an den Aufschrei, der damals durchs Ländle ging, als in Hard das erste McDonald’s Restaurant eröffnet werden sollte? Vom Untergang der Esskultur war die Rede, von der Amerikanisierung Vorarlbergs. Das ist bald dreißig Jahre her. Heute gehört das gelbe „M“ wie selbstverständlich zum ländlichen Alltagsbild. Generationen werden in den mittlerweile sechs Standorten groß, und selbst der „köhrige Vorarlberger“ - Hand aufs Herz! - lässt sich gern mal drin blicken, auch wenn er immer noch verschämt wegsieht, wenn er erkannt und gegrüßt wird.