Halten Sie vorgezogene Neuwahlen für sinnvoll?

Seit dem Rücktritt von Bundeskanzler Sebastian Kurz im Dezember 2021 steht die Koalition aus ÖVP und Grünen in Umfragen zwischen 30 und 35 Prozent. Eine Neuauflage von Schwarz-Grün scheint quasi ausgeschlossen. Auch die Stimmung in der Koalition wirkt alles andere als harmonisch. Sollte die Regierung die Reißleine ziehen und Neuwahlen in Betracht ziehen? Teilen Sie Ihre Meinung mit uns in den Kommentaren!