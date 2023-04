Positive Utopien statt Dauer-Angst sind gefragt

Vom Leben in der multiplen Krise

Danach war er Minister und seit zwei Jahren ist er Buchautor (vorerst mal von „Pandemia“), „Krone“-Kolumnist und Vortragender. Als Letzterer schaffte er am Donnerstagabend sein Comeback im Wissensturm in Linz, wo er auf Einladung der Grünen Bildungswerkstatt über „Leben in der Polykrise“, nämlich Ursachen der und Auswege aus den multiplen Krisen unserer Zeit sprach.