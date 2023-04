Austria Lustenau gegen WAC ab 17 Uhr LIVE

„Das darf nicht noch mal passieren. Das ist auch Kopfsache. Wir haben diese Woche versucht den Spielern zu zeigen, wie sie in solchen Situationen, zum Beispiel bei frühem Rückstand, reagieren sollen“, so Schmid, der auch im Ländle Innenverteidiger Dominik Baumgartner wegen eines Muskelfasereinrisses im Oberschenkel vorgeben muss. Kapitän Mario Leitgeb ist hingegen wieder mit an Bord. Von seiner Elf fordert Schmid Leidenschaft und Kampfgeist ein. „Das ist ein sehr schwieriges Auswärtsspiel gegen einen heimstarken Gegner, der obendrein noch sehr gut in Form ist. Wir müssen da von Anfang an dagegen halten, um punkten zu können.“