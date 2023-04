Fisch &Seafood im Markt-der-Erde Stadl

Oliver Hüttl aus Halbturn hat 2016 mit seinem „Seeteufel“ begonnen und wurde mit seinen Fischgerichten 2021 sogar Falstaff-Sieger. Am Radweg in Neusiedl am See war sein Foodtruck, in dem es nur beste Meeresfrüchte gibt, ein Anziehungspunkt für viele Fischliebhaber. Dort darf er allerdings nicht mehr stehen. Also musste sich der Wahl-Halbturner etwas Neues einfallen lassen. Am Markt der Erde von Monika Liehl war Hüttl des öfteren Gastkoch, die Location gefiel ihm – Grund genug für den innovativen Gastronomen, ihm gehören mehrere verschiedene Foodtrucks im Designer Outlet, sich den Markt der Erde Stadl für sechs Wochenenden zu sichern.