Foodtrucks: Die Gastronomie auf Rädern boomt

Vor einer Woche haben Jürgen Treppel und seine Frau Nonglak in Halbturn ihren „ThaiSawadee“-Wagen eröffnet. Nonglak hat in Thailand mit ihrer Schwester ein Lokal geführt und in Purbach drei Jahre lang in einem Thairestaurant gearbeitet. „Irgendwann wurden wir gefragt, ob wir das nicht selbst machen wollen. Das war der Anstoß, dass wir uns für den Foodtruck entschlossen haben. Bis Ostermontag stehen wir jetzt in Halbturn, dann wollen wir im Bezirk unterwegs sein“, so Treppel. Auch hier ist Catering möglich.