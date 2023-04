Grazerin flüchtete verletzt aus brennender Wohnung

Die Grazerin konnte noch selbst die Einsatzkräfte verständigen. Aus bis dato ungeklärter Ursache brach in ihrer Zwei-Zimmer-Wohnung in Raach (Bezirk Gösting) ein Feuer aus. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand die Wohnung bereits in Vollbrand, die Bewohnerin konnte sich aber in Sicherheit bringen.