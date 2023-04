Streit mit Ronaldo! Al Nassr feuert Star-Coach

Nur Platz zwei

In der heimischen Liga belegt der Klub mit dem 38-jährigen Portugiesen nach 23 Spieltagen Platz zwei mit drei Punkten Rückstand auf Tabellenführer Ittihad FC. Am vergangenen Sonntag kam Al Nassr allerdings nur zu einem enttäuschenden 0:0 beim Tabellen-Elften Al Feiha. Für den aus Frankreich stammenden Garcia war Al Nassr die zweite Auslandsstation nach einem Engagement bei der AS Roma zwischen 2013 und 2016.