Sensation! Wiener Weissborn besiegt Melo/Zverev

Nach dem Aus von Dominic Thiem ist in Monte Carlo nur noch ein Österreicher vertreten. Im Doppel steht Sam Weissborn mit seinem monegassischen Partner Romain Arneodo sensationell im Achtelfinale. Nach dem 6:2,6:4 über Marcelo Melo/Alexander Zverev (BRA/GER) am Mittwoch wartet nun die an zweiter Stelle gesetzte Paarung Rajeev Ram/Joe Salisbury (USA).