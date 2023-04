Dominic Thiem gegen Holger Rune - ab 16 Uhr LIVE

Auf Dominic Thiem wartet nach gelungenem Auftakt an der Côte d‘Azur ein lange erwarteter Gradmesser. Heute trifft der 29-Jährige beim Masters-Turner in Monte Carlo in der zweiten Runde auf den zehn Jahre jüngeren Holger Rune. Der mitunter hitzige Däne gilt als Jungstar der neuen Generation am Court. Thiem blickte dem Duell „gespannt“ entgegen, wie er nach seinem souveränen Erstrunden-Sieg gegen Frankreichs Altstar Richard Gasquet anmerkte.