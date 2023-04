„Borkenkäfer machten den Streckenrekord möglich“

Eine Minute, neun Sekunden und 940 Tausendstel! Eine Zeit, die Andreas Gangl vor sieben Jahren auf die 3620-m-Strecke von Landshaag hinauf nach St. Martin mit einer Suzuki namens „Dicke Berta“ gefühlt fast so in den schwarzen Asphalt gemeißelt hat wie Gott einst am Berg Sinai die Zehn Gebote in die Gesetzestafeln.