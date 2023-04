Vater schlug Grapscher und landete nun vor Gericht

Der Übergriff auf seine Tochter in einem Geschäft im Tiroler Kufstein in der Weihnachtszeit wurde von einer Kamera dokumentiert. Daraufhin wurde der 37-Jährige rabiat und attackierte den mutmaßlichen Triebtäter in einer Tiefgarage brutal. Nun musste der Vater deshalb vor Gericht erscheinen.