Mädchen begrapscht: Vater griff zur Selbstjustiz

Wilde Szenen spielten sich am Feiertag im Tiroler Kufstein ab: Nachdem seine Tochter (9) von einem zunächst unbekannten Täter in einem Einkaufszentrum sexuell belästigt worden war, konnte der 37-jährige Vater am Abend den Verdächtigen ausfindig machen. Nach einer Tracht Prügel soll der Einheimische den mutmaßlichen Täter ins Auto gedrängt und ihn zur Polizei „entführt“ haben.