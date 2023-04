Dachstuhl in Flammen: Schaden bei Wohnhaus enorm

Zwei Feuerwehrleute in Klinik eingeliefert

Die Einsatzkräfte konnten den Brand schließlich unter Kontrolle bringen und löschen. „Zwei Feuerwehrleute mussten mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in die Innsbrucker Klinik eingeliefert werden“, so der Polizeisprecher.