Österreich hält WM-Chance gegen Spanien am Leben

Österreich kam in den zweiten 30 Minuten richtig in Fahrt

Die Österreicherinnen durften sich am Karsamstag eine klare Leistungssteigerung nach der Halbzeit-Pause auf die Fahnen heften. Patrizia Kovacs (7 Tore), Sonja Frey und Co. kamen in den zweiten 30 Minuten richtig in Fahrt und bekamen zudem die gefürchteten Tempogegenstöße der Ibererinnen in den Griff.