78-jährige Lenkerin geriet auf Gegenfahrbahn

Eine 78-jährige Lenkerin geriet am Freitagnachmittag mit ihrem Pkw in Bartholomäberg auf der L 188 in Fahrtrichtung Bludenz aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und kollidierte erst seitlich mit dem entgegenkommenden Wagen einer 48-jährigen Frau. Anschließend prallte sie frontal gegen einen weiteren, von einem 73-Jährigen gelenkten Wagen.