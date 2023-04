Wie das Kreuz Christi in die Steiermark gelangte

Die wertvollsten Stücke in den Schatzkammern

Zu den wertvollsten Stücken in den Schatzkammern weltlicher Herrscher und kirchlicher Würdenträger gehörten aber diese Reliquien: winzige Holzsplitter, die fromme Pilger, Bischöfe und Könige aus Jerusalem nach Europa brachten. Der Ursprung dieser kleinen Kostbarkeiten soll das wahre Kreuz Christi gewesen sein. Der Legende nach reiste Helena, die später heiliggesprochene Mutter des römischen Kaisers Konstantins, im Jahr 325 in das Heilige Land. Dort suchte die Reliquien-Jägerin nach Gegenständen, die mit der Kreuzigung in Verbindung standen. Unter einem heidnischen Tempel stieß sie auf drei Kreuze, darunter jenes, auf dem Christus starb.