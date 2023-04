Zugchefs von morgen testen Job auf Tirols Schienen

Acht Interessenten kamen zum ÖBB-Karrieretag in Innsbruck und informierten sich über einen Job als Zugchef. Für heuer werden in diesem Bereich 16 Mitarbeiter gesucht. 177 sind derzeit in ganz Tirol im Einsatz. Zumindest einer der Bewerber wollte nach dem Schnuppern fix an Bord.